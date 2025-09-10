SIRMIUM U BAZELU: Mitrovčani bez medalja, ali puni utisaka

Sportsko udruženje gluvih Sirmium iz Sremske Mitrovice, sa 11 osoba i jednim pantomimičarem, učestvovalo je na nadmetanju u Bazelu (Švajcarska), povodom obeležavanja jubileja „Gehorlosen Freizeit Basel“, pet godina postojanja i rada.

Drugog dana održan je turnir u futsalu, pikadu i šahu. Mitrovačko udruženje imalo je troje predstavnika u pikadu (Zoran Stanković, Ivana Jević i Duška Kalak Damjanović), dok su ostali učestvovali u futsalu (Vladimir Jević, Željko Obradović, Radivoje Obradović, Srđan Alilković, Dejan Kusonić, Dragan Damjanović, Davor Popov i Niko Đurić).

-Nažalost, nismo osvojili nagrade, ali je atmosfera bila sjajna i pravo uživanje u druženju sa ekipama iz inostranstva. Uveče je organizovana zabava na kojoj je naš pantomimičar (Radomir Pavlović) izveo dve tačke, „Ribar“ i „Golman Sirmium“. Njegov nastup oduševio je publiku, koja se smejala do suza. Domaćini su nas posebno pohvalili što smo došli iz daleke Srbije, kao i zbog našeg pamćenja i truda da sve sačuvamo od zaborava. To nam je dalo dodatnu motivaciju i podstrek za dalji rad i nova druženja – navode iz mitrovačkog udruženja.

