Sećanje na „Krvavi marš“

U sremskom selu Jarak održana je tradicionalna manifestacija obeležavanja tragičnih događaja nazvanih „Krvavi marš“ kojima se obeležila 84. godina od stradanja Šapčana u fašističkoj akciji odmazde nad civilnim stanovništvom grada Šapca.

Na Spomen-česmu, koju su Šapčani poklonili meštanima Jarka, brojne delegacije iz zemlje i regiona položili su venci i cveće.

Kao odgovor na zamah ustaničkog pokreta, 24. septembra izvršena je jedna od najbrutalnijih mera odmazde, poznata kao „Krvavi marš“. Vermaht je za ovu operaciju angažovao 342. pešadijsku diviziju, poznatu pod imenom „Kaznena ekspedicija“. Istog dana, stanovništvo je obavešteno o naređenju da se svi muškarci okupe radi prijavljivanja okupacionim vlastima, a oni koji se ne prijave biće pogubljeni kao odmetnici. Prvo odredište na koje je sprovedeno muško stanovništvo, bilo je polje Mihajlovac, vašarište zapadno od linije Savski most – Stari grad. Posle pretresa, kolona je krenula preko mosta, u pravcu Klenka. Nakon dva dana boravka na klenačkoj livadi, Šapčanima je naređeno da trčećim korakom krenu dalje. U Jarku, jedna velika poljana bila je ograđena bodljikavom žicom sa nekoliko osmatračnica na kojima su bili nemački stražari sa mitraljezima. Šapčani su bili postrojeni u kolone i usiljenim maršom su sprovedeni za Jarak. Put od 23 km, pređen je za četiri časa, tako da je skoro cela kolona prešla ovaj put trčećim korakom. Iznemogle Šapčane, sprovodnici su na putu do Jarka likvidirali (procenjuje se da je ubijeno oko 120 ljudi). Ljudi su bili mučeni glađu, žeđu, batinanjem i pucnjevima preko glava. Najveća muka Šapčana bila je žeđ. Meštani sela Jarka izdejstvovali su od nemačke komande dozvolu da dostave zatvorenicima vode, tako da su veliki broj ljudi spasili sigurne smrti. Nemci su stanovnike vratili 30. septembra u Šabac, u novi koncentracioni logor koji se nalazio na Senjaku. 11. oktobra 1941. godine iz logora u Šapcu na Savi izvedeno je 805 Jevreja i Roma, a 12. i 13. oktobra su streljani. U ovoj akciji, u Šapcu je porušeno i opljačkano 780 domova, dok je ubijeno oko 47 lica. U Krvavom maršu, prema nemačkoj evidenciji, učestvovalo je 4.410 ljudi.

Na ulazu u selo Jarak, građani Šapca podigli su česmu sa natpisom: „Za ljubav, za bratstvo, za vodu“ u znak sećanja na tragične događaje iz 1941. godine.

Obeležavanju je prisustvovao veliki broj delegacija – SUBNOR AP Vojvodine, SUBNOR-i Sremska Mitrovica, Novog Sada, Šapca, Rume, Šida, Uba, Surčina, Udruženje vazduhoplovaca Vojvodine, kao i antifašističke organizacije iz regiona.

Prisutne je pozdravio predsednik SUBNOR-a mesta Jarak istakavši značaj ovog obeležavanja, predsednik SUBNOR-a Šapca Života Petković, kao i predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine Jovo Baroševčić koji je istakao značaj negovanja kulture sećanja i ponovio da nema mesta novim stradanjima, da srpski narod mora očuvati svoju nezavisnost i slobodu uprkos svim pritiscima danas. Na istorijske okolnosti i događaje vezane za Krvavi marš podsetio je istoričar Andrija Popović.

Svojim nastupom program obeležavanju obogatili su učesnici Osnovne škole iz Jarka.

