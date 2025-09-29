Radovi na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica

JP „Putevi Srbije“ obaveštava sve učesnike u saobraćaju da će se u periodu od 29.09.2025. godine do 02.10.2025. godine, u toku svetlog dela dana, izvoditi radovi na redovnom održavanju na državnom putu I A reda broj 3, na sledećim deonicama:
Deonica Kuzmin – Sremska Mitrovica (smer ka Beogradu)
Radovi na zalivanju pukotina u asfaltu. U zoni radova, biće zatvorena preticajna traka ili zaustavna i vozna saobraćajna traka u dužini do 2000 metara, u zavisnosti od lokacije radova. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Petlja Kuzmin
Izvođenje radova na redovnom održavanju. U zoni radova, saobraćaj će se odvijati jednosmerno, uz naizmenično propuštanje vozila, koje će biti ručno regulisano. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajne signalizacije i pokažu opreznost prilikom prolaska kroz zone radova.