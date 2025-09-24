Prvi put iriški Dom zdravlja dobio mamograf

Irig-U Domu zdravlja Irig ovih dana instaliran je prvi mamograf u iriškoj opštini. Mamografom će moći da se obavi pregled za do 2000 žena starosti preko 45 godina, koje više neće na preglede morati da putuju do udaljenijih zdravstvenih centara.

Digitalni mamograf visoke klase u Dom zdavlja je postavljen zahvaljujući donaciji Pokrajinske vlade u iznosu od 21,6 miliona dinara i reč se o opremi vrhunskog kvaliteta i performansi, među boljima u Pokrajini, niskih doza zračenja, izuzetne oštrine snimaka.

-O svim detaljima vezanim za mamografsku dijagnostiku u narednom periodu, javnost će biti blagovremeno obaveštena, napominju u Domu zdravlja Irig.

