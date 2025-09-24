  • sreda, 24. septembar 2025.
Prvi put iriški Dom zdravlja dobio mamograf
Društvo | Vesti | Irig
0 Komentara

Prvi put iriški Dom zdravlja dobio mamograf

24. septembar 2025. godine

Irig-U Domu zdravlja Irig ovih dana instaliran je prvi mamograf u iriškoj opštini. Mamografom će moći da se obavi pregled za do 2000 žena starosti preko 45 godina, koje više neće na preglede morati da putuju do udaljenijih zdravstvenih centara.
Digitalni mamograf visoke klase u Dom zdavlja je postavljen zahvaljujući donaciji Pokrajinske vlade u iznosu od 21,6 miliona dinara i reč se o opremi vrhunskog kvaliteta i performansi, među boljima u Pokrajini, niskih doza zračenja, izuzetne oštrine snimaka.

-O svim detaljima vezanim za mamografsku dijagnostiku u narednom periodu, javnost će biti blagovremeno obaveštena, napominju u Domu zdravlja Irig.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Manifestacije „Lovački gulaš“ u subotu u Suseku
categories_image
U subotu festival folklora u Karlovčiću
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 25. septembar
categories_image
Dani Atanasija Stojkovića u Gradskoj biblioteci u Rumi
categories_image
JP „Srem-gas“ unapredio uslugu prijave za e-Račune – sada dostupna direktno putem sajta
categories_image
Mitrovčani nastavili aktivnosti u okviru Evropske nedelje mobilnosti
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Uklanjanje bespravno postavljeno...

categories_image

Servis | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Vesti

U opštini Šid trenutno 27 obolelih

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt