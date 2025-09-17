Obavezne mere za uništavanje ambrozije u svim lokalnim samoupravama

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije uputilo je danas svim lokalnim samoupravama obaveštenje o njihovim obavezama u sprovođenju Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje ambrozije.
U saopštenju se ističe da je ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) jedna od najrasprostranjenijih i najštetnijih alergenih korovskih vrsta, koja nanosi značajnu štetu poljoprivrednoj proizvodnji i zdravlju stanovništva.
Zbog toga je neophodno da lokalne samouprave, kao i vlasnici i korisnici zemljišta, blagovremeno preduzmu sve propisane mere za uništavanje ove biljke, i to pre početka faze njenog cvetanja, koja traje od jula do septembra.
Lokalne samouprave su u obavezi da, odmah po prijemu informacije o prisustvu ambrozije na svojoj teritoriji, pismeno obaveste vlasnike i korisnike zemljišta i nalože im uništenje ove štetne biljke u roku od 15 dana od prijema obaveštenja.
U slučajevima nepostupanja, komunalne službe su dužne da bez odlaganja obaveste fitosanitarnu inspekciju, koja donosi rešenje o obaveznom i hitnom uništavanju ove korovske biljke. Ukoliko se ni tada ne postupi po rešenju, postupak sprovodi ovlašćeno lice o trošku nesavesnih subjekata.
Informacija o upućenom dopisu dostavljena je i načelnicima okruga, koji će kao koordinatori pratiti i podržavati rad lokalnih samouprava u primeni ovih mera.
Ministarstvo apeluje na sve jedinice lokalne samouprave, kao i na vlasnike i korisnike zemljišta, da u potpunosti poštuju propisane mere, kako bi se zajedničkim naporima sprečilo dalje širenje ambrozije, navodi se u saopštenju.
Izvor: www.srbija.gov.rs