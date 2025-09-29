  • ponedeljak, 29. septembar 2025.
Najava isključenja struje za utorak, 30. septembar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za utorak, 30. septembar

29. septembar 2025. godine

Za utorak, 30. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Savska od br. 1-7 i 2-26 i b.b.
Ignjata Junga od br. 11-29 i 42-68
Legetska od br. 3-35 i 2-48
Filipa Višnjića od br. 39-45 i 86-112
Jalijska prva od br. 77-121 i 22-40
Jalijska druga od br. 2-12 i br. 5
Vojislava Ilića br. 1a
Dimitrija Puljevića od br. 1-25 i 10-20 i b.b.
Vojvode Stepe od br. 1-41 i 2-26
Toplotne podstanice – ul. Vojvode Stepe br. 2 i br. 4
Ignjata Junga od br. 31-45 i 70-84
Matoševa od br. 23-57 i 22-88
Filipa Višnjića od br. 47-73 i 114-154
Radio bazna stanica – ul. Filipa Višnjića br. 55
Jalijska treća od br. 1a-25 i 2-8 i b.b.
Legetska br. 1
Timočke divizije od br. 92-94

Sremska Mitrovica od 09:30 do 13:30 časova:

Radinački put od br. 187a-233 i 164-206 i b.b.

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Poslovni objekat naselje Kamenjar b.b. – Vojvode Stepe br. 21 (Kineska robna kuća)

Sremska Mitrovica od 08:30 do 10:30 časova

Bulevar Arsenija Čarnojevića 31-33

Šid od 10:00 do 10:30 časova

Mokranjčeva od broja 1 do 31 i od 2 do 32
Marka Oreškovića od broja 41 do 65 i od 42 do 64
7.jula od broja 3 do 41 i 2 do 20a

Morović od 12:00 do 12:30 časova

Mitrovačka od broja 1 do 37b i od 6 do 30

Vašica od 13:00 do 13:30 časova

Lenjinova od broja 1 do 47 i od 2 do 58
Proleterska od broja 1 do 23, od 4 do 22 i b.b.
Vuka Karadžića broj 1

