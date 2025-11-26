  • sreda, 26. novembar 2025.
Najava isključenja struje za četvrtak, 27. novembar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za četvrtak, 27. novembar

26. novembar 2025. godine

Za četvrtak, 27. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova:

Planinska od broja 4 do 70

Laćarak od 10:30 do 11:30 časova:

Železnička od broja 69 do 89 i od 68 do 98

Batrovci od 09:00 do 11:00 časova:

Pinkijeva od br. 1-79 i 2-78
Ive Lole Ribara od br. 1-33 i 2- 6
JNA od br. 1-47 i 2-56
Osnovna škola “Vuk Karadžić” – ul. JNA br. 34
Šidska od br. 3-23 i 2-16 i b.b.
Matije Gupca od br. 1-37 i 2-32

Kukujevci od 12:00 do 13:00 časova:

Svetog Save od br. 4-14 i br. 5
Pravoslavna crkva – ul. Svetog Save br. 10
Srpskih vladara od br. 1-25 i 10-30

Vašica od 12:00 do 14:00 časova:

Lenjinova od br. 1-47 i 2-58
Proleterska od br. 1-23 i 4-22 i b.b.
Vuka Karadžića broj 1

