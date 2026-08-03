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Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Pećinci
Servis | Pećinci
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Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Pećinci

3. avgust 2026. godine

Preduzeće „Eko-san plus‟ izvršiće tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Pećinci, u periodu od 5. do 26. avgusta. Tretman će se vršiti od 7.00 časova, preparatom Larvastop Piriproks ZG (4 kg/ha) koji nije opasan za pčele.

05.08.2026. – Pećinci, Sibač, Popinci, Prhovo, Šimanovci, Deč, Karlovčić, Sremski Mihaljevci.

12.08.2026. – Kupinovo, Obrež, Ogar, Donji Tovarnik, Subotište, Ašanja, Brestač.

19.08.2026. – Pećinci, Sibač, Popinci, Prhovo, Šimanovci, Deč, Karlovčić,Sremski Mihaljevci.

26.08.2026. – Kupinovo, Obrež, Ogar, Donji Tovarnik, Subotište, Ašanja, Brestač.

Tretmanom će biti obuhvaćeni kanali, jezera i bare.

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