Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Pećinci

Preduzeće „Eko-san plus‟ izvršiće tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Pećinci, u periodu od 5. do 26. avgusta. Tretman će se vršiti od 7.00 časova, preparatom Larvastop Piriproks ZG (4 kg/ha) koji nije opasan za pčele.
05.08.2026. – Pećinci, Sibač, Popinci, Prhovo, Šimanovci, Deč, Karlovčić, Sremski Mihaljevci.
12.08.2026. – Kupinovo, Obrež, Ogar, Donji Tovarnik, Subotište, Ašanja, Brestač.
19.08.2026. – Pećinci, Sibač, Popinci, Prhovo, Šimanovci, Deč, Karlovčić,Sremski Mihaljevci.
26.08.2026. – Kupinovo, Obrež, Ogar, Donji Tovarnik, Subotište, Ašanja, Brestač.
Tretmanom će biti obuhvaćeni kanali, jezera i bare.