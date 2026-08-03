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Tri saobraćajne nezgode u Sremu
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Tri saobraćajne nezgode u Sremu

3. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su tri saobraćajne nezgode, u nije bilo povređenih osoba.

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