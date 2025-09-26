Najava isključenja struje za ponedeljak, 29. septembar

Za ponedeljak, 29. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:30 časova:
Banatska,
Bačka,
Lička,
Crnogorska
9.Jugovića od broja 1 do 61, od 2 do 24 i b.b.
15.maja od broja 5 do 15 i od 8 do 16
Radinački put od broja 57 do 145, od 60 do 66 i brojevi 2, 72 i b.b.
Marka Kraljevića od broja 1 do 41 i od 2 do 30
Novosadska od broja 1 do 45 i od 2 do 100
15.maja od broja 1 do 3 i od 2 do 6
Beogradska
4.zdravstvena stanica
Sremska Mitrovica od 12:00 do 14:00 časova
Majke Jugovića
Drinska
Branka Ćopića
Ozrenska od broja 5 do 41 i od 10 do 50
Radinački put od broja 3 do 55 i 2 do 58
Pekara “Simić”
“Ekoterm”
Laćarak od 12:30 do 13:00 časova
Školska od broja 29 do 53а i od 32 do 54