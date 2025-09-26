  • petak, 26. septembar 2025.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 29. septembar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za ponedeljak, 29. septembar

26. septembar 2025. godine

Za ponedeljak, 29. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:30 časova:

Banatska,
Bačka,
Lička,
Crnogorska
9.Jugovića od broja 1 do 61, od 2 do 24 i b.b.
15.maja od broja 5 do 15 i od 8 do 16
Radinački put od broja 57 do 145, od 60 do 66 i brojevi 2, 72 i b.b.
Marka Kraljevića od broja 1 do 41 i od 2 do 30
Novosadska od broja 1 do 45 i od 2 do 100
15.maja od broja 1 do 3 i od 2 do 6
Beogradska
4.zdravstvena stanica

Sremska Mitrovica od 12:00 do 14:00 časova

Majke Jugovića
Drinska
Branka Ćopića
Ozrenska od broja 5 do 41 i od 10 do 50
Radinački put od broja 3 do 55 i 2 do 58
Pekara “Simić”
“Ekoterm”

Laćarak od 12:30 do 13:00 časova

Školska od broja 29 do 53а i od 32 do 54

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Četiri osobe povređene u saobraćaju
categories_image
Najava isključenja struje za petak, 26. septembar
categories_image
Obustava iisporuke gasa u Rumi i pojedinim selima za vikend
categories_image
Pet saobraćajnih nesreća
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 25. septembar
categories_image
Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pet...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt