Najava isključenja struje za petak, 27. mart

26. mart 2026. godine

Za petak, 27. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 10:00 do 12:00 časova

Gaje Šuljmanca
Branka Radičevića od br. 1-31 i 4-30
1.novembra br. 70
Planinska
Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84
Niska od br. 1-7a i 2-6a i b.b.
Karađorđeva od br. 63-81 i 84-164a i b.b.
Karađorđeva sokak b.b.
Niska b.b.
Planinska b.b.
Sremska od br. 125-197 i 118-190 i b.b.
Školska od br. 164-174 i 163-167 i br. 134
Vojina Štrbačkog od br. 1-5 i 2-8
Karađorđeva b.b.

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova:

Žrtava fašizma 55-81,78-100 i 108a
Gajeva 1-3
St.Paunovića 100

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Stevana Sinđelića 11-53
Draginje Nikšić 51,53,59

Semska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

Žrtava fašizma 11-53,32-76
Stanka Paunovića 103

Sremska Mitrvica od 13:30 do 14:30 časova

Hajduk Stanka cela ulica
Laćaračka cela ulica

Jedna saobraćajna nezgoda u Sremu
Otežano vodosnabdevanje u Velikim Radincima
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 26. mart
Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplacenoj putarini
Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima
Najava isključenja struje za sredu, 25. mart
Povezane Vesti
Servis | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

Servis | Vesti | Pećinci

Zabranjeno odlaganje pepela u ka...

Servis

Tri nesreće, tri povređene osobe

Servis

Usled kvara deo Mitrovice bez vode

