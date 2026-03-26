Najava isključenja struje za petak, 27. mart

Za petak, 27. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 10:00 do 12:00 časova

Gaje Šuljmanca

Branka Radičevića od br. 1-31 i 4-30

1.novembra br. 70

Planinska

Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84

Niska od br. 1-7a i 2-6a i b.b.

Karađorđeva od br. 63-81 i 84-164a i b.b.

Karađorđeva sokak b.b.

Niska b.b.

Planinska b.b.

Sremska od br. 125-197 i 118-190 i b.b.

Školska od br. 164-174 i 163-167 i br. 134

Vojina Štrbačkog od br. 1-5 i 2-8

Karađorđeva b.b.

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova:

Žrtava fašizma 55-81,78-100 i 108a

Gajeva 1-3

St.Paunovića 100

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Stevana Sinđelića 11-53

Draginje Nikšić 51,53,59

Semska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

Žrtava fašizma 11-53,32-76

Stanka Paunovića 103

Sremska Mitrvica od 13:30 do 14:30 časova

Hajduk Stanka cela ulica

Laćaračka cela ulica

