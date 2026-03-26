Najava isključenja struje za petak, 27. mart

Za petak, 27. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Laćarak od 10:00 do 12:00 časova
Gaje Šuljmanca
Branka Radičevića od br. 1-31 i 4-30
1.novembra br. 70
Planinska
Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84
Niska od br. 1-7a i 2-6a i b.b.
Karađorđeva od br. 63-81 i 84-164a i b.b.
Karađorđeva sokak b.b.
Niska b.b.
Planinska b.b.
Sremska od br. 125-197 i 118-190 i b.b.
Školska od br. 164-174 i 163-167 i br. 134
Vojina Štrbačkog od br. 1-5 i 2-8
Karađorđeva b.b.
Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova:
Žrtava fašizma 55-81,78-100 i 108a
Gajeva 1-3
St.Paunovića 100
Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova
Stevana Sinđelića 11-53
Draginje Nikšić 51,53,59
Semska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova
Žrtava fašizma 11-53,32-76
Stanka Paunovića 103
Sremska Mitrvica od 13:30 do 14:30 časova
Hajduk Stanka cela ulica
Laćaračka cela ulica