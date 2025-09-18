Najava isključenja struje za petak, 19. septembar

Za petak, 19. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:
Stevana Sremca od br. 33-35d i br. 27
Radojke Vitasović od br. 1-11 i 2-4
Jovanke Gabošac od br. 1-3 i 2-14
Save Sogića od br. 1-9 i 2-12
Jovice Trajkovića od br. 1-21 i 2-22
Kotlarnica ul. J. Trajkovića br. 4
MZ “Sava” ul. J. Trajkovića br. 4
Posavska od br. 1-3
Vojislava Ilića od br. 1-19 i 2-18
Dekanske bašte br. 8 i br. 9 i br. 13
Toplotne podstanice CG – Dekanske bašte br. 8 i br. 9 i br. 13
Vodna od br. 40-44 i 45a-45b i b.b.
Toplotna podstanica CG – ul. Vodna br. 40
Stevana Sremca od br. 1-39 i b.b.
Poslovne prostorije JKP “Toplifikacija” – ul. Stevana Sremca br. 9b
Plaža b.b.
Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova
Vojvode Stepe br: 91, 101, 115 i b.b.
Vase Kasapskog br. 1 i br. 6 i b.b.
Bajanova od br. 1-13 i 4-10
Vladike Nikolaja od br. 1-13 i 4- 26 i b.b.
Dimitrija Frušića od br. 10-24 i b.b.
Stevana Sremca od br. 45-91
Vila “Bela ruža” – ul. Stevana
Sremca br. 89a
Posavska od br. 5-13
Mali sokak
Jalijska druga od br. 7-43 i 14-46 i b.b.
Jalijska treća br. 2
Jalijska četvrta od br. 1-27 i 2-24 i b.b.
Stevana Sremca od br. 87-139 i b.b.
Dimitrija Frušića od br. 1-29 i 2-32
Crpna stanica “Stari Čikas” – ul. Mirka Bibića b.b.
Fekalna stanica – ul. Mirka Bibića b.b.