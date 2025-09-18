Najava isključenja struje za petak, 19. septembar

Za petak, 19. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Stevana Sremca od br. 33-35d i br. 27

Radojke Vitasović od br. 1-11 i 2-4

Jovanke Gabošac od br. 1-3 i 2-14

Save Sogića od br. 1-9 i 2-12

Jovice Trajkovića od br. 1-21 i 2-22

Kotlarnica ul. J. Trajkovića br. 4

MZ “Sava” ul. J. Trajkovića br. 4

Posavska od br. 1-3

Vojislava Ilića od br. 1-19 i 2-18

Dekanske bašte br. 8 i br. 9 i br. 13

Toplotne podstanice CG – Dekanske bašte br. 8 i br. 9 i br. 13

Vodna od br. 40-44 i 45a-45b i b.b.

Toplotna podstanica CG – ul. Vodna br. 40

Stevana Sremca od br. 1-39 i b.b.

Poslovne prostorije JKP “Toplifikacija” – ul. Stevana Sremca br. 9b

Plaža b.b.

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Vojvode Stepe br: 91, 101, 115 i b.b.

Vase Kasapskog br. 1 i br. 6 i b.b.

Bajanova od br. 1-13 i 4-10

Vladike Nikolaja od br. 1-13 i 4- 26 i b.b.

Dimitrija Frušića od br. 10-24 i b.b.

Stevana Sremca od br. 45-91

Vila “Bela ruža” – ul. Stevana

Sremca br. 89a

Posavska od br. 5-13

Mali sokak

Jalijska druga od br. 7-43 i 14-46 i b.b.

Jalijska treća br. 2

Jalijska četvrta od br. 1-27 i 2-24 i b.b.

Stevana Sremca od br. 87-139 i b.b.

Dimitrija Frušića od br. 1-29 i 2-32

Crpna stanica “Stari Čikas” – ul. Mirka Bibića b.b.

Fekalna stanica – ul. Mirka Bibića b.b.

