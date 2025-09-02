  • utorak, 2. septembar 2025.
Jedna osoba poginula u saobraćaju
Servis
0 Komentara

Jedna osoba poginula u saobraćaju

2. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Šida, Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Rume, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnoj nesreći na području Šida, juče je jedna osoba izgubila život.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili saobraćajnom prekršaju
categories_image
Devet osoba povređeno u saobraćaju
categories_image
Radovi na deonici državnog puta Ruma – Pećinci
categories_image
Unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole
categories_image
Od 1. septembra radovi na deonici puta Beška – Stara Pazova
categories_image
Tehnički problemi obustavili rad Reciklažnog dvorišta
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Obaveštenje – artiljerijsk...

categories_image

Servis

Obaveštenje o tretmanu suzbijanj...

categories_image

Servis | Vesti | Ruma

Proba sirena u Rumi

categories_image

Servis

Jedna osoba povređena u saobraćaju

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt