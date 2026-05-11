Preduzeće „Eko-san plus‟ izvršiće tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Pećinci u sredu, 13. maja. Tretman će se vršiti od 6.00 časova, preparatom Larvastop Piriprox ZG (4 kg/ha) koji nije opasan za pčele.

Tretmanom će biti obuhvaćeni kanali, jezera i bare u Kupinovu, Obrežu, Ogaru, Donjem Tovarniku, Subotištu, Ašanji i Brestaču.

