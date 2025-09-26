CRVENI KRST U AKCIJI: Za bezbedan put do škole

Početkom školske godine posebna pažnja svih učesnika u saobraću usmerena je na najmlađe. Saobraćajna policija je prisutna bezmalo kod svake osnovne škole, obezbeđuju se pešački prelazi, upozoravaju se vozači da se strogo pridržavaju propisanih ograničenja brzine, a mališani se podsećaju na pravila sa kojima su se već susreli u predškolskom, kada su kroz igru stekli osnovna znanja o bezbednosti u saobraćaju.

Prvih dana septembra na terenu, pred ulazima u osnovne škole, prisutni su predstavnici Crvenog krsta. U Staroj Pazovi stručni saradnik Bojan Dizdarević delio je deci edukativne liflete.

-To je način da deci i roditeljima skrenemo pažnju na važnost poštovanja pravila u saobraćaju. Naročito to važi za prvake, koji će za koji dan prvi put krenuti sami do škole. Važno je da znaju kako da se ponašaju na pešačkom prelazu, to je presudno za njihovu bezbednost – kaže Bojan.

Akciju „Bezbednost dece u saobraćaju“ Crveni krst provodi širom Srbije s ciljem da najmlađi osnovci nauče da bezbedno dođu od kuće do škole, poštujući saobraćajna pravila.

Uporedo sa edukacijom najmlađih upućuju se apeli vozačima i ukazuje na pravila koja trebaju da poštuju kako ne bi došlo do povređivanja i ugrožavanja života ljudi, pre svega dece. Konačan cilj uvek je smanjenje broja povređenih i stradalih osoba u saobraćaju i promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika. U tom smislu će predstavnici Crvenog krsta narednih dana i vozačima deliti liflete sa upozorenjima o pažljivoj vožnji u blizini škola.

B.T.

