  • petak, 26. septembar 2025.
CRVENI KRST U AKCIJI: Za bezbedan put do škole
Društvo | Vesti | Stara Pazova
0 Komentara

CRVENI KRST U AKCIJI: Za bezbedan put do škole

26. septembar 2025. godine

Početkom školske godine posebna pažnja svih učesnika u saobraću usmerena je na najmlađe. Saobraćajna policija je prisutna bezmalo kod svake osnovne škole, obezbeđuju se pešački prelazi, upozoravaju se vozači da se strogo pridržavaju propisanih ograničenja brzine, a mališani se podsećaju na pravila sa kojima su se već susreli u predškolskom, kada su kroz igru stekli osnovna znanja o bezbednosti u saobraćaju.

Prvih dana septembra na terenu, pred ulazima u osnovne škole, prisutni su predstavnici Crvenog krsta. U Staroj Pazovi stručni saradnik Bojan Dizdarević delio je deci edukativne liflete.

-To je način da deci i roditeljima skrenemo pažnju na važnost poštovanja pravila u saobraćaju. Naročito to važi za prvake, koji će za koji dan prvi put krenuti sami do škole. Važno je da znaju kako da se ponašaju na pešačkom prelazu, to je presudno za njihovu bezbednost – kaže Bojan.

Akciju „Bezbednost dece u saobraćaju“ Crveni krst provodi širom Srbije s ciljem da najmlađi osnovci nauče da bezbedno dođu od kuće do škole, poštujući saobraćajna pravila.

Uporedo sa edukacijom najmlađih upućuju se apeli vozačima i ukazuje na pravila koja trebaju da poštuju kako ne bi došlo do povređivanja i ugrožavanja života ljudi, pre svega dece. Konačan cilj uvek je smanjenje broja povređenih i stradalih osoba u saobraćaju i promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika. U tom smislu će predstavnici Crvenog krsta narednih dana i vozačima deliti liflete sa upozorenjima o pažljivoj vožnji u blizini škola.

B.T.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Prijave za onlajn program za učenje programiranja do 9. oktobra
categories_image
Isplata polovine sredstava samofinansirajućim studentima za školarine
categories_image
Prvi radovi na uređenju urbanih džepova u centru Rume
categories_image
LAĆARAK VELIKOG SRCA: Prikupljeno 160 hiljada dinara i školski pribor za decu sa Kosova i Metohije
categories_image
PRIMER GODINE: Nordijska nagrada za dr Draganu Vukašinović
categories_image
Festivala tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Od petka PCR test neće biti obav...

categories_image

Društvo | Ekonomija | Sremska Mitrovica

Skupština usvojila: Pomoć bivšim...

categories_image

Vesti

Aleksandar Vučić:Više se branimo...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Održan 15. Sajam svinja i poljop...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt