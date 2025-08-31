Srpske gravure na staklu umetnice iz Rume na izložbi u Majamiju

Ruma-U Muzeju Istorije u Majamiju u Sjedinjenim američkim državama od

13. septembra 2025. godine otvara se velika manifestacija „Srpska kultura u srcu Majamija”, koja će trajati čak 120 dana. A Srbiju će na toj manifestaciji predstavljati Rumljanka Ivana Živković Rašilić, koja se bavi gravurama na staklu i koja već nekoliko godina živi i stvara u gradu na Floridi. Ovaj događaj organizuje nezavisna organizacija Kulturni Trg i predstavlja jedan od najvažnijih koraka u promociji srpske tradicije na prostoru Jugoistočne Floride. Ovaj veliki događaj predstaviće bogatstvo srpske umetnosti, muzike i tradicije. Program uključuje izložbe, koncerte, folklorne nastupe i radionice za sve uzraste, sa ciljem da poveže različite zajednice kroz univerzalni jezik kulture. Učestvovaće renomirani srpski umetnici, folkloristi, muzičari, kao i gosti iz lokalne zajednice. Manifestacija ima poseban značaj za očuvanje identiteta srpske dijaspore, kao i za razvoj kulturne diplomatije između Srbije i SAD-a.

