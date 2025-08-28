U petak, 29. avgusta, u biblioteci Kulturnog centra opštine Beočin, sa početkom u 10 časova, održaće se letnja radionica „Pričam ti priču“.

Najmlađi će imati priliku da se upoznaju sa još jednom od najpoznatijih bajki na svetu kroz čitanje i razgovor- u pitanju je Ružno pače.

