  • četvrtak, 28. avgust 2025.
Radionica „Pričam ti priču“
Vesti | Beočin
0 Komentara

Radionica „Pričam ti priču“

28. avgust 2025. godine

U petak, 29. avgusta, u biblioteci Kulturnog centra opštine Beočin, sa početkom u 10 časova, održaće se letnja radionica „Pričam ti priču“.

Najmlađi će imati priliku da se upoznaju sa još jednom od najpoznatijih bajki na svetu kroz čitanje i razgovor- u pitanju je Ružno pače.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Auto Kodeks počinje da saobraća 8. septembra
categories_image
DUNAVSKA GULAŠIJADA: Bešenovci pokazali kako se kuva
categories_image
Novi i stari članovi saveta mesnih zajednica
categories_image
Preuzimanje besplatnih udžbenika i svečani prijem prvaka u beočinskim školama
categories_image
U petak besplatan ulaz na pećinačke bazene
categories_image
Zaplenjeni narkotici i pištolj, uhapšen osumnjičeni
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Opštini Pećinci uručeno priznanj...

categories_image

Vesti

RTS: Uvode se kovid propusnice

categories_image

Vesti | Šid

Prijave štete radi dobijanja pomoći

categories_image

Vesti | Šid

Gorana najlepša čobanica

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt