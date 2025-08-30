POLJOPRIVREDA: Usevi daleko od rekordnih

Poljoprivredna sezona ove godine donela je veliki broj izazova za ratare. Posle relativno hladnog proleća i sušnog juna, mnogi usevi našli su se u nepovoljnim uslovima upravo u trenucima kada im je najviše bila potrebna stabilna klima. Najviše su pogođeni kukuruz i soja, koji u kritičnim fazama razvoja nisu imali dovoljno vlage, što će se, prema prvim procenama stručnjaka, odraziti na prinos. O stanju na njivama i predstojećoj žetvi govorio je dr Vladimir Marić, stručni saradnik za ratarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe u Sremskoj Mitrovici.

-Usled hladnijih meseci, aprila i maja, bio je usporen porast jarih useva koji se seju u proleće, kukuruza, soje i suncokreta. Zatim je jun prošao bez padavina, da bi kraj šestog meseca i početak jula bio kritičan za kukuruz i soju. Tada počinje svilanje i metličenje kod kukuruza, cvetanje soje, oplodnja i nalivanje zrna, u zavisnosti od hibrida i grupe zrenja. U periodu sazrevanja poželjne su umerene temperature i nešto više padavina. Lokalni pljuskovi u julu su donekle ublažili negativan uticaj visokih temperatura. Ipak, kukuruz nije svugde isti, negde je pretrpeo veće posledice – objašnjava Marić.

Kako ističe, jedan od glavnih faktora koji utiče na ishod proizvodnje jeste vreme setve i grupa zrenja. Upravo ta kombinacija ove godine je napravila značajnu razliku među proizvođačima.

-Dosta toga zavisi od grupe zrenja, kao i od vremena setve. Ove godine oni koji su kasnije sejali imaju manje štete i bolje useve. Međutim, nije svaka godina ista, ne može se u aprilu znati kakve vremenske prilike se očekuju u junu. Iz tog razloga savetujemo proizvođače da u strukturi setve imaju zastupljenje ranije i kasnije grupe zrenja, kao i rokove setve. Ne znamo u kritičnoj fazi razvoja kukuruza da li će biti kiše – naglašava stručnjak iz PSS.

Problemi su počeli već u proleće, kada je usled formiranja pokorice mnogim poljoprivrednicima nicanje kukuruza bilo znatno otežano.

-Proizvođači koji su ranije sejali imali su problema već u proleće sa nicanjem, usled pokorice. Neki su zbog toga bili prinuđeni da presejavaju. Ne može se reći da su svi usevi loši, ali definitivno nisu u stanju kao u povoljnim godinama. Vremenske prilike su mnogo uticale na razvoj biljaka, uz veće ili manje štete. Na nekim njivama će biti zadovoljavajući prinos, neće ići iznad proseka, dok će na drugim potpuno da podbaci – kaže sagovornik.

Iako se često govori da vremenske prilike odlučuju o ishodu proizvodnje, Marić podseća da su i drugi faktori podjednako važni, agrotehnika, plodnost i struktura zemljišta, kao i izbor hibrida.

-Vremenske prilike su samo jedan faktor, neizostavna je agrotehnika i rok setve, plodnost i tip zemljišta, izbor hibrida. Retko se desi da se svi ovi činioci poklope. Ipak, gledajući poslednje godine, vremenske prilike imaju najveći uticaj – dodaje Vladimir.

S obzirom na sve navedeno, već sada je jasno da rekordne žetve neće biti. U najboljem slučaju, proizvođači mogu da očekuju prosečan prinos na njivama gde je bilo nešto više vlage i gde su primenjene sve neophodne mere. Sa druge strane, na delovima gde je suša ostavila najviše traga, očekuju se znatna odstupanja od uobičajenog rezultata.

Ova godina je još jednom pokazala koliko je poljoprivreda osetljiva na klimatske uslove. Zato je preporuka stručnjaka da se u budućnosti insistira na raznovrsnijem pristupu, od izbora semena do agrotehnike, kako bi se rizici sveli na minimum.

S. Branežac

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.