  • petak, 29. avgust 2025.
Pećinačkom CK neophodna garderoba za decu školskog uzrasta
Društvo | Vesti | Pećinci
0 Komentara

Pećinačkom CK neophodna garderoba za decu školskog uzrasta

29. avgust 2025. godine

U susret novoj školskoj godini, Udruženje žena „Kolevka Srema“ iz Pećinaca uručilo je nedavno pećinačkom Crvenom krstu veliku količinu korišćene odeće i obuće, među kojima je najviše garderobe za decu školskog uzrasta.

Tim povodom, Crveni krst Pećinci uputio je apel građanima pećinačke opštine koji imaju polovnu dečju odeću i obuću koja im više nije neophodna, da je spakuju i donesu u prostorije Crvenog krsta u Pećincima.

Kako je rekla sekretar Crvenog krsta Gordana Konjević, sa dolaskom jeseni i početkom školske godine građani slabijeg materijalnog stanja sve češće im se obraćaju, pa su zalihe polovne garderobe napravljene tokom leta na izmaku.

-S obzirom da je pred nama nova školska godina, a samim tim pristužu nam i hladniji dani, sve više se traži toplija garderoba i to za decu školskog uzrasta. Zahvalni smo svim ljudima dobre volje, koji nam izlaze u susret i redovno nas snabdevaju polovnom odećom i obućom, te koristim priliku da uputim apel na naše sugrađane i da, ukoliko imaju odeću ili obuću za decu donesu u naše prostorije ili nas kontaktiraju. Potrebna je odeća, a posebno obuća za decu školskog uzrasta za sva godišnja doba, ali prvenstveno toplija, za jesen i zimu – rekla je Konjević.

