Odložen Vinski park

Ovogodišnja manifestacija Vinski park 2025., koja je bila planirana za predstojeći vikend 23. avgusta u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici, odlaže se iz bezbednosnih razloga, a sve u cilju zaštite učesnika i posetilaca.

-Vinski park je uvek festival spajanja i zajedništva, koji za prvi cilj ima da se svi učesnici i posetioci osećaju maksimalno prijatno. Nažalost, ove godine moramo da kažemo – čaša ostaje prazna. Vinski park 2025. je odložen, jer nam je bezbednost svih uvek na prvom mestu. O novom terminu održavanja manifestacije bićete nakonadno obavešteni, kada ćemo ponovo nazdraviti onim vrlinama koje Vinski park čine – poručuju organizatori.

