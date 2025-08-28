50. Likovna kolonija Borkovac u 3D formatu

Ruma-U Rumi je održana 50.jubilarna likovna kolonija „Borkovac“ u istoimenom izletištu. Ovogodišnja kolonija specifična je po tome što je spojila nauku i likovnu umetnost, pa su umetnici programirali i štampali 3D skulpture, koje će biti predstavljene na velikoj izložbi u Zavičajnom muzeju Ruma u decembru. Koloniju je posetila pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Aleksandra Ćirić Bošković, s obzirom na to da je veliku podršku u nabavci opreme obezbedio resorni sekretarijat.

