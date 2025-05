Mitrovački borci osvojili osam medalja u Loznici

Na Loznica Open 2025 (GI i NO GI Jiu Jitsu Competition), održanom u nedelju 11. maja u konkurenciji od preko 500 boraca, mitrovački klub Tribal MMA Sirmium nastupio je sa 14 takmičara koji su ostvarili zapažene rezultate.



Zlato su osvojili Aleksandar Nenadović -37kg, Ognjen Milinković -55kg, Leo Hopić -66kg i Vladimir Galetić -70kg. Srebro je pripalo Dušanu Radojčiću -46kg i Strahinji Galetiću -73kg, dok su bronzu osvojili Aleksandar Alimanović -50kg i Slavko Lončarević -120kg.

Nastupili su još Aleksandar Vukelić -77kg, Jovan Ostojić -85kg, Slaviša Pavlović -85kg, Uglješa Janković -120kg, Ognjen Kalinić -120kg i Marko Ćetković -120kg.



-Nazalost, mislim da smo mogli osvojiti još jedno zlato (ili bar srebro) da Marko Ćetković nije diskvalifikovan. Po meni je ta odluka pomalo sporna jer Marko nije želeo da radi „rip“ nego je doveden u situaciju, pošto se protivnik sam okrenuo, da to izgleda kao da pokušava „rip“. Mi to ne radimo ni u sali… U svakom slučaju, sudijska odluka treba da se poštuje pa makar se i ne slagali sa njom. Ekipno smo osvojili trofej, pehar za treće mesto Best Academy NO GI Kids And Youth i peto mesto Best NO GI Academy Adult. Posebno bih pohvalio Uglješu (15 god.) i Slavka (16 god.), koji su radili u Adult apsolutnoj, sa protivnicima koji su daleko stariji i iskusniji od njih i pritom pokazali zavidno znanje, snagu i hrabrost. Nastavljamo sa treninzima i popravljanjem takmičarske forme, ali istovremeno radimo i na popularizaciji našeg sporta kod rekreativaca i dece jer je MMA i BJJ u svetu postao vise od fizičke aktivnosti, to je način i stil zivota – rekao je trener Slađan Jugović.

