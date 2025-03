Još četiri mitrovačke škole u blokadi – informacije i reakcije

Nakon višemesečne blokade Mitrovačke gimnazije, od ove nedelje u blokadi su se našle još četiri srednje škole u Sremskoj Mitrovici. Tokom jučerašnjeg dana, u blokadu je stupio i deo učenika Medicinske škole „Draginja Nikšić“, Ekonomske škole „9. maj“, Srednje tehničke škole „Nikola Tesla“ i Prehrambeno-šumarske i hemijske škole.

– Obaveštavamo vas da je na inicijativu maturanata 18.3.2025. godine Medicinska škola „Draginja Nikšić“ blokirana. Odluka o blokadi usvojena je većinskim brojem glasova 17.3.2025. Razlog donošenja ove odluke jeste podrška zahtevima studenata u blokadi, kao i našim vršnjacima u drugim srednjim školama. Ova odluka nije izraz našeg nepoštovanja nastave. Mi mladi ljudi odbijamo da ostanemo nemi posmatrači problema koji su ukorenjeni u ovom društvu. Takođe, naša odluka nije plod bilo kakvog političkog uticaja već naše pravo na sigurnost i slobodu mišljenja. Planiramo da obustavimo nastavu svih razreda Medicinske škole „Draginja Nikšić“ i da na miran način odamo počast nastradalima usled obrušavanja nadstrešnice u Novom Sadu – navodi se u saopštenju učenika u blokadi Medicinske škole, dok su saopštenja koja su izdali učenici u blokadi ostalih mitrovačkih srednjih škola napisana u istom tonu.

Zajedno sa maturantima Mitrovačke gimanzije, učenici Medicinske škole koji su u blokadi, uz podršku dela zdravstvenih radnika, juče su održali 15 minuta ćutanja ispred Opšte bolnice i odali počast žrtvama novosadske tragedije.

Okupljanje učenika u blokadi jutros je zabeleženo i ispred Prehrambeno-šumarske i tehničke škole.

Svoj komentar na aktuelna dešavanja u mitrovačkim srednjim školama, juče je dao i gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović.

– Meni je žao što je ovaj talas zahvatio i škole koje su se do sada držale. Lokalna samouprava se trudi, ali mislim da Ministarstvo mora već jednom da preduzme nešto povodom ovoga, jer ovako ne ide nikuda. Ne znam kuda ćemo stići. Video sam screenshotove pretnji koje su sinoć stizale deci i ne znam šta bih rekao. Ako njihovi roditelji ne žele da se uključe, mi tu ništa ne možemo.Moja vrata su uvek, svima otvorena. Ja sam pozvao neke gimnazijalce, ne mogu nikog da nateram da razgovara sa mnom, ali ako imamo neke zahteve – da probamo da ih rešimo. Kada je reč o gimnaziji, mislim da je dosta do same uprave gimnazije, to nije tako trebalo da bude. Dve nedelje mi se iz te škole niko nije javio. Mislim da će uslediti ozbiljne analize šta se desilo u gimnaziji, rekao je Nedimović i dodao:

– Njihovo je pravo da blokiraju, država je pokazala odnos prema svemu što se dešava i da neće intervenisati na bilo koji način. Meni je žao što deca, kao ni moj sin, ne idu u školu, imaju onlajn nastavu. Pola od njih je prati, a pola ne. Šta je rešenje? Ako je to izbor roditelja i dece, ja tu ne mogu ništa. Mogu samo da kažem da to nije pametno jer sutra sve mora da se nadoknadi. Ne vidim način da se nekom podele petice, iako čujem da se obećava deci, lažno. Mislim da Ministarstvo prosvete mora nešto da preduzme ovim povodom – zaključuje.

