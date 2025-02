Više od sporta

Orila se pesma, orio se smeh pre par dana kroz dudaru u Nikincima, jednu od najvećih i najstarijih na ovim prostorima. Hladan februarski dan, vetar i temperatura tek koji stepen iznad nultog podeoka Celizijusove skale nisu sprečili mlade fudbalere „Hrtkovaca“ da realizuju radnu akciju koja će doprineti da jedan od simbola ovog malog sremskog sela ponovo zasija starim sjajem. Dečaci uzrasta od 13 do 16 godina predvođeni trenerom Nikolom Novakovićem, vidno raspoloženi, nasmejani i puni entuzijazma pokazali su da se na fudbalskim terenima ne uči samo kako se bori za pobedu, već su to mesta na kojima se grade prijateljstva i razvija timski duh. Njihova radna akcija bila je mnogo više od običnog zadatka – bila je to prilika da se snaga i zajedništvo koja vlada na igrališt prenese u svakodnevni život. Kroz ovaj gest, demonstrirali su da prava snaga dolazi iz međusobne podrške, i da stariji mogu učiti od onih koji tek kreću na svoj put.

-Sasvim slučajno na društvenoj mreži Fejsbuk video sam apel Ivana Bandova da mu se priključe zainteresovani i pomognu u kopanju rupa za nove sadnice duda. Isprva nisam o tome razmišljao, međutim kako je narednog dana Ivan objavio da se niko nije odazvao, te da će sam raditi sve dok posao ne završi, došao sam na ideju da bi, a ukoliko se njihovi roditelji slože, zajedno sa mojim fudbalerima mogao organizovati radnu akciju i pomoći čoveku. Inače, mi dva puta mesečno sređujemo i čistimo igralište u Hrtkovcima, održavamo ga svi zajedno i na ovaj način smo se bar u jednoj maloj meri želeli da odužimo dečacima iz Nikinaca, a koji su najbrojniji u mlađim kategorijama kluba – priča Novaković.

U razgovoru sa Ivanom došao je do informacija da je planirano da bude iskopano 55 rupa za isto toliko sadnica duda koje će stići naredne nedelje.

-Ideju sam predočio mojim fudbalerima sa kojima sam svakodnevno na terenu i oni su bez velikog razmišljanja istu podržali. Dogovor smo lako postigli i u nedelju smo se okupili u Nikincima. Bilo je zaista hladno i malo je onih koji bi rado bili napolju, međutim moji momci nisu dali da ih vremenski uslovi obeshrabre. Dobro raspoloženi i “naoružani” ašovima i drugim alatkama iskopali smo ne samo rupe za dudove, već i dodatnih 20-ak rupa za boriće koji će takođe biti posađeni u narednim danima – objašnjava Nikola.

Za manje od dva sata koliko je akcija trajala, završen je veliki posao, a okupljanje u dudari nije proteklo nezapaženo od strane meštana.

-Akcija je protekla u sjajnoj atmosferi, momci su pevali, smejali se, ali i vredno radili. Nisu marili za vetar, hladnoću. Nekakako to je sve palo u drugi plan, pogotovo u trenucima kada su meštani počeli da nam prilaze, da se interesuju za ono što radimo i da nam donose sokove, slatkiše, a moram da dodam da je i pekara As našu akciju podržala sa svojim proizvodima koje smo u slasti pojeli. Mislim da su dečaci shvatili da radimo nešto dobro i korisno, ne za pojedinca, ne sami za sebe, već za zajednicu, što mi je jako bitno i ponosan sam na njih zbog toga. Meni je srce bilo puno dok sam ih posmatrao i slušao. Oni su se šalili međusobno, pevali, pričali, bilo je milina biti sa njima – priča dalje Novaković.

Trener dodaje da su upravo duh zajedništva koji neguju na fudbalskom terenu preneli i van njega i ističe da u FK “Hrtkovci” treniraju deca iz šest sela, pa su tako pored Hrtkovčana u kategorijama pionira i kadeta tu još i dečaci iz Nikinaca, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva i Jarka.

-U, mogu slobodno reći, uspešnoj radnoj akciji je učestvovalo je 19 mladih fudbalera koji su pokazali da sport nije samo takmičenje, već puno više od toga – zaključio je Novaković.

D. Tufegdžić

