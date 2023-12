Najava isključenja struje za sredu, 6. decembar

Za sredu, 6. decembar zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 11:00 časova

Nušićeva od broja 1 do 25 i od 2 do 40

Gajeva od broja 5 do 15

Podrinjska od broja 1 do 17 i od 2 do 28

Milice Stojadinović od broja 29 do 65 i od 24 do 38

Miloša Obilića broj 182

Benzinska stanica “Mol” – ul. Miloša Obilića broj 143

Stefana Štiljanovića od broja 1 do 27 i od 2 do 24

Žrtava fašizma od broja 102 do 108 i broj 77

Simeona Piščevića od broja 1 do 9, od17 do 21, od 25 do 27, od 2 do 10, od 14 do 26, od 79 do 83 i brojevi: 91, 97, 99 i 106

Hajduk Stanka

Laćaračka od broja 1 do 13, od 2 di 30 i broj 46b i b.b.

Šašinci od 09:00 do 10:00 časova

Save Zdelara od broja 103 do 155 i bb

Laćarak od 11:00 do 12:00 časova

1.Novembar od broja 383 do 443 i broj 39

Laćarak od 12:30 do 13:30 časova

Vardina od broja 1 do 17 i bb

Šid od 12:00 do 14:30 časova

Osnovna škola “B. Radičević” – ul. Petra Кočića

Petra Кočića od broja 63 do 79, od 50-64 i b.b.

6.decembra od broja 1 do 21, od 2 do 44 i b.b.

Slavka Merdanovića brojevi: 15, 20, 21, 22 i b.b.

12.aprila od broja 1 do 55, od 2 do 26 i b.b.

B. Buhe od broja 1 do 17 i od 2 do 16

Jelene Ćetković od broja 1 do 17 i od 2 do 18

Ž. J. Španca od broja 1 do 17 i od 2 do 22

Sremskog odreda od broja 1 do 21 i od 2 od 22

Vojvođanskih brigada od broja 3 do 23 i od 2 od 22

