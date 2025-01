Stefan Đonić odbranio titulu šampiona Srbije

U vikendu za nama održano je dvoransko Prvenstvo Srbije za mlađe juniore/ke (U18) u Beogradu. Atletičar Sirmiuma iz Sremske Mitrovice, Stefan Đonić, pobedio je u disciplini 60m prepone, te odbranio titulu šampiona od prošle godine i potvrdio da je najbolji među mlađim juniorima.

-Pripreme su tekle odlično, sve do prve polovine decembra, kada je došlo do povrede skočnog zgloba. Nakon odmora i oporavka, krenuli smo s treninzima kako bi nastavili gde smo stali. Usledile su još neke sitne povrede i poteškoće, tako da osvajanje zlatne medalje i odbrana titule imaju veliki značaj. Rezultat i sama trka nisu na nivou na kom Stefan može biti, ali ostavićemo to za leto i sezonu na otvorenom. Sada sledi odmor i oporavak, kako bi mogli započeti pripreme za sezonu na otvorenom tokom leta, gde nas očekuju takmičenja na nacionalnom, ali i međunarodnom nivou – izjavio je trener Slobodan Macanović.

