Još danas prijave za oporavak u banjama

Penzioneri mogu još danas do kraja dana da podnesu prijavu za upućivanje na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u neku od banja Srbije o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), objavio je danas Fond PIO.

Preliminarne rang-liste biće objavljene 5. marta na oglasnim tablama udruženja penzionera, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO a od 6. marta, penzioneri koji imaju primedbe na listu moći će da ulože prigovor. Rok za podnošenje prigovora je pet radnih dana, odnosno do 12. marta a rok za razmatranje prigovora je još pet dana, nakon čega se, 18. marta objavljuju konačne rang-liste.

Iz Fonda PIO podsećaju da pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 50.683 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 50.683 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici koji su pravo na penziju ostvarili primenom domaćih propisa i primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 50.683 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva, popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde korisnik želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju preko Fonda PIO od 2020. godine i da ovlašćuje Republički fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju. Pored toga, penzioneri mogu da prilože i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je poseduju, što nije obavezno, već služi kao smernica prilikom određivanja ustanove u koju će korisnik biti upućen, kako ona ne bi bila kontraindikovana njegovom zdravstvenom stanju.

Pored troškova desetodnevne rehabilitacije i putnih troškova korisnika penzije, Fond PIO snosi i troškove smeštaja i putne troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima. Prijave na oglas podnose se udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija (KIM) sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije KIM, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Rang-liste se utvrđuju prema broju bodova na osnovu, visine penzije, broja godina staža osiguranja, broja godina korišćenja penzije, a da korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i korisnici porodične penzije koji su to pravo ostvarili kao deca koja nisu sposobna za samostalan život i rad, ostvaruju dodatne bodove. Kompletan besplatan banjski oporavak po ovogodišnjem oglasu moći će da ostvari 22.100 penzionera, a ove godine je spisak ustanova proširen za još dve banje, Matarušku i Bogutovačku banju, tako da penzioneri imaju mogućnost da biraju između ukupno 26 banja. Očekuje se da će već u aprilu prvi penzioneri biti upućeni na besplatan oporavak u neku od banja sa liste želja.

Izvor: Tanjug/MojgradSM

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X