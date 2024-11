Napreduju radovi u mitrovačkoj bolnici

Gradonačelnik Branislav Nedimović je jutros sa direktorima Doma zdravlja i Opšte bolnice obišao rade na renoviranju u bolničkoj poliklinici. Gradonačelnik je istakao da će sve biti gotovo u drugoj polovini decembra za šta je Grad izdvojio 20 miliona dinara, a osvrnuo se i na liste čekanja za koje je cilj da do početka nove godine budu neutralisane.

„Direktor bolnice me je obavestio da danas od 8 časova počinju pregledi vikendom endokrinologa, a sutra kardiologa. Nasledili smo jednu katastrofalnu situaciju tamo početkom avgusta sa 1600 ljudi na čekanju za različite specijalističke preglede i tu sam najviše zahvalan lekarima koji su stvarno napravili napor. Do tada su radili 350 pregleda, sad rade i nekih devetsto do hiljadu pregleda mesečno. Velika je razlika i to je doprinelo da lista čekanja padne sa 1600 na možda tristotinjak sada. Moram da naglasim, doktori specijalisti, endokrinolozi i kardiolozi dolaze vikendom i rade kako bi se liste čekanja neutralisale do Svetog Nikole, i da u novu 2025. godinu uđemo potpuno bez liste čekanja“, rekao je Nedimović.

Kako je rekao gradonačelnik, od sledeće nedelje će u dečjem dispanzeru Doma zdravlja biti u funkciji ultrazvuk za sve vrste pregleda najmlađih pacijenata, po prvi put s obzirom na to da se ova vrsta dijagnostike do sada radila samo za kukove. Gradonačelnik se osvrnuo i na potrebu za prilivom novih lekara, pogotovo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

„Fali nam lekara, naročito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u Domu zdravlja. Moramo da osmislimo projekte u 2025. godini kako da stimulišemo lekare iz drugih delova Srbije da dođu. Lekara na birou više nema. Mislim da ćemo definitivno morati da radimo ono što sam pričao u prethodnom periodu, da damo stimulaciju da lekari dolaze u Mitrovicu, da budemo centar za okupljanje mladih ljudi koji hoće da rade, kako kroz politiku za kupovinu jeftinih stanova, a sa druge strane možda ćemo se morati okrenuti i ka nekim stimulativnim merama finansijskim da bi došli ovde“, zaključio je gradonačelnik.

