Zakazana 4. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U ponedeljak, 30. septembra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 4. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu,

2.Predlog Odluke o izradi plana generalne regulacije naselja Bešenovo, Grad Sremska Mitrovica,

3.Predlozi Odluka o izradi planova i izradi izmena planova detaljne regulacije i to:

-predlog Odluke o izradi izmena plana detaljne regulacije bloka između ulica Bulevar Konstantina Velikog, naselja Stari most, ulice Bosutski put i ulice Đure Daničića, Grad Sremska Mitrovica,

-predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne Elektrane „In energy 1“, „In energy 2“ i „In energy 3“, Grad Sremska Mitrovica,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane „Milica 2 spp“ i „Milica solar“ u K.O.Ravnje, Grad Sremska Mitrovica,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije groblja u naseljenom mestu Šuljam, Grad Sremska Mitrovica,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane „Sirmium sun“ u K.O. Sremska Mitrovica i K.O. Šašinci,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne Elektrane „Sunoleo SM“ u K.O. Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane „Naše sunce 1“ i „Naše sunce 2“ u K.O. Laćarak, Grad Sremska mitrovica,

4.Predlozi odluka o donošenju planova detaljne regulacije, i to:

-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije solarne elektrane „Okopi“ u K.O. Laćarak, Grad Sremska Mitrovica,

-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije bloka Atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajem u okruženju, Grad Sremska Mitrovica,

5.Predlog odluke o radnom vremenu Centra za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici,

6.Prve izmene finansijskog plana Predškolske ustanove „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2024. godinu, sa prvom izmenom programa poslovanja za 2024. godinu,

7.Prve izmene plana i programa poslovanja za 2024. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma,

8.Izmena programa mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja,

9.Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu

10.Izveštaj o izvršenju programa rada i razvoja Apotekarske ustanove Sremska Mitrovica za 2023. godinu,

11.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom uz naknadu od Antolić Svetlane

12.Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, uz naknadu od Konstantinović Biljane, Konstantinović Miroslava i Konstantinović Nikole i Mladenović Zore

13.Izbori i imenovanja.

