Uplata treće rate godišnjeg poreza na imovinu

Odsek lokalne poreske administracije Opštinske uprave Beočin obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da 15. avgusta 2024. godine, dospeva za plaćanje 3. rata godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu.

Imajući u vidu da je zakonom predviđeno kvartalno plaćanje poreza na imovinu kao i da kašnjenje ili jednokratno izmirenje poreske obaveze na kraju kalendarske godine dovodi do obračuna i naplate kamate po stopi koja na današnji dan iznosi 14 odsto, pozivaju se poreski obveznici da svoje dospele obaveze izmiruju u zakonski propisanim rokovima.

Porez na imovinu plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja i to: do 15. f ebruara – prvi kvartal, do 15.maja – drugi kvartal, do 15.avgusta – treći kvartal i do 15.novembra – četvrti kvartal.

Informacije o trenutnom stanju duga poreski obveznici pored Opštinske uprave Beočin (kancelarija broj 4 i 5) od sada mogu dobiti i u Uslužnom centru opštine Beočin (Jedinstvenom upravnom mestu) u zgradi Doma kulture na šalteruLokalne poreske administracije.

Takođe, sve inforacije o uplatama i stanju dugovanja građani mogu pratiti i elektronski, preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije (JIS LPA) putem sajta https://www.lpa.gov.rs na kome je potrebno izvršiti registraciju kako bi se dobio uvid u stanje na računu u svim opštinama u kojima vlasnici imaju nepokretnost.

