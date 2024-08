Očišćene javne površine koje su bile uzurpirane kao auto-placevi – gradonačelnik obišao lokacije

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimoć je danas obišao lokaciju u Laćarku u Ulici 1. novembra, na kojoj je do samo pre nekoliko dana javna površina bila uzurpirana privatnim automobilima namenjenim za prodaju. Gradonačelnik je ranije naložio nadležnim komunalnim službama Gradske uprave da javni prostor oslobode, nakon čega je izdat nalog vlasnika da postupi po ovom zahtevu. Prema rečima gradonačelnika, ovakvih slučajeva ima na celoj tetitoriji Grada Sremska Mitrovica, a samo u Laćarku i Sremskoj Mitrovici ukupno na sedam lokacija, na kojima je javni prostor, namenjen svim građanima, oslobođen i služi nameni.

-Ovde u Laćarku je do pre tri-četiri dana postojala lokacija sa 43 automobila parkirana automobila na javnoj površini. Ti automobili su služili za prodaju i ovo je samo jedna od sedam lokacija na celoj teritoriji Grada Sremska Mitrovica, tri je bilo u Laćarku i četiri u Sremskoj Mitrovici, sve nasilno uzurpirana javna površina za prodaju automobila. Komunalni red mora da se poštuje. On je isti za sve, za svakog pojedinca na teritoriji našeg grada. U roku od sedam dana smo očistili ove prostore, priveli ih nameni i oni više nikad ne mogu budu na neki način ruglo. Sa druge strane, postoje pojedinci koji se bave auto-mehaničarkim zanatom, oni će imati pravo da ispred svoje kuće drže te automobile, ali da to služi kao auto-plac, to ne dolazi u obzir. Ne postoji nijedan propis koji to može da dozvoli i mislim da smo na ovaj način jedan komunalni problem u potpunosi rešili i neutralisali. Ukoliko se ovo pononovi, odgovorni će biti ozbiljno kažnjeni – rekao je gradonačelnik Nedimović.

