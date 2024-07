Škola fudbala u ekološkoj akciji: Očišćeno oko stadiona “Kopito”

Blizu kružnog toka na magistralnom putu ka Inđiji, nekada bilo na izlazu a sada u prilično gusto naseljenom delu Stare Pazove, opstaje stadion “Kopito”. Na fudbalskom terenu, koji su ranije koristili samo fudbalski veterani i rekreativci, već punih deset godina, uz ove starije, redovno treniraju i dečaci članovi Škole fudbala “Atletiko plus“. Sa njima rade nastavnik fizičkog Miroslav Topoljski, završio je DIF na Univerzitetu u Beogradu i trener Milan Kolundžija, sa završenom višom trenerskom školom.

-Ovde smo tri do četiri puta nedeljno i treniramo oko 90 dečaka od pet do 15 godina starosti. Naš tim uzrasta od 10 do 12 godina igra u Sremskoj ligi, a inače smo kao pripremna škola fudbala za veće klubove. Ove godine dali smo osam mladih fudbalera za Omladinac iz Novih Banovaca, sedam je otišlo u Belegiš i još osam, ove godine u Dunav iz Starih Banovaca – kažu treneri i dodaju da su “fabrika talenata“ što se tiče fudbala, ali članstvo u njihovoj Školi fudbala ima još jednu edukativnu dimenziju – ekološku.

-Učimo naše članove da teren treba održavati i čistiti okolinu. Primetili ste da po obodu više nema smeća, koje se gomilalo, naročito među drvećem kod parkinga. Osim što redovno kosimo teren, mi čistimo i oko stadiona. Nedavno smo imali jednu veću akciju, gde su nam pomogli veterani, doterali su i mehanizaciju, bager i kamion, uredilo smo prostor oko terena i nasuli i poravnali ovu površinu za parkiranje – kažu Milan i Miroslav i dodaju da mladi fudbaleri u ovim radnim akcijama učestvuju s voljom i elanom.

-Sport, osim što obezbeđuje dobru fizičku kondiciju, jača i volju i duh. Ovde se u početnoj fazi sa decom od pet i šest godina ne uči samo fudbal, neki su otišli i na druge sportove, fizički dobro pripremljeni s naših treninga.

Jedan od onih koji je prvi put na trening na Kopito došao sa pet godina, Filip Kartalija, završio je ove godine Osnovnu školu “Boško Palkovljević Pinki“ i upisao se u Tehničku školu za prestižno zanimanje Tehnički operater mašinske obarade.

-Volim fudbal, ne propuštam treninge a učestvujem i u svim našim akcijama. Drago mi je što su se za mene zainteresovali fudbalski klubovi sa teritorije naše opštine. Prelazim u Dunav i spreman sam da treniram i više, ali završiću upisanu školu – kaže Filip.

Dok su treninzi bili u toku, od 18 do 20.30 časova, temperatura nije padala ispod 30 stepeni, ali dečaci nisu posustajali. Letnja pauza, sa potpunom obustavom treninga, u ovoj školi fudbala praktično i ne postoji.

