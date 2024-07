Atletičari Sirmiuma osvojili 12 medalja na Prvenstvu Vojvodine

Atletski klub Sirmium imao je osam predstavnika na Prvenstvu Vojvodine za starije juniore u Sremskoj Mitrovici, koji su osvojili čak 12 medalja.

Anja Čančarević i Filip Čarnopiski dominirali su u bacanju diska, odnosno kugle, osvojivši po dve zlatne medalje. Đorđe Ilić je bio treći u disku, a drugi u kugli.

Vuk Marinković je došao do srebra na 100m i bronze na 400m, Vanja Milanović do srebra na 100m, a Marko Milinović do bronze u istoj disciplini.

Stefan Đonić je pobedio u trci 110m prepone, dok je štafeta 4x100m u sastavu Marko Milinović, Aleksa Milutinović, Vuk Marinković i Stefan Đonić došla do srebra.

Treneri Danilo Krtinić i Slobodan Macanović ističu da su zadovoljni ostvarenim plasmanima i da je veliki uspeh broj osvojenih medalja s obzirom na broj takmičara.

