Najavljen prekid u vodosnabdevanju

Obaveštavaju se građani da je došlo do havarije na ventilu Ø500 na ulazu u grad. JP „Vodovod“ Ruma je obezbedio novi ventil koji je hitno potrebno zameniti kako ne bi došlo do veće havarije.

U subotu 22.06.2024. u vremenu od 03.00 do 18.00 časova zbog havarije na ulazu u grad bez vodosnabdevanja će ostati potrošači rumske i iriške opštine povezani na Regionalni vodovod.

Završetak radova i ponovno uspostavljanje vodosnabdevanja je od 18 časova. Naselja rumske i iriške opštine koja se snabdevaju sa lokalnih izvorišta neće imati zastoj u vodosnabdevanju.

Na više lokacija će biti postavljene cisterne o čemu će građani biti naknadno obavešteni.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X