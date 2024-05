Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove obaveštava javnost da će se u ponedeljak, 27. maja 2024. u periodu od 9 do 15 časova vrštiti tretman suzbijanja krpelja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, koji je prethodno najavljen i odložen zbog vremenskih uslova.

Suzbijanje krpelja biće izvedeno insikticidom ICON 10 CS (preparatom na bazi lambda-cihalotrina, u dozi 0,18l po hektaru) i na osnovnu rezultata monitoringa.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.

U slučaju neadekvatnih vremenskih uslova (kiša i vetar), tretman će biti izveden sledećeg dana.

Lokaliteti na kojima će se vršiti tretman na teritoriji Grada Sremska Mitrovica su sledeći:

1.Sremska Mitrovica (park kod TŠC škole, gradski park, Spomen groblje Aleja Heroja, šetalište savski kej od teretnog mosta do Novog drvnog kombinata, oko atletskog stadiona KP doma, igralište kod škole Janka Veselinovića, Naselje Orao, zelene površine OŠ Jovan Popović, Naselje Matije Huđi, Fudbalski teren FK Sremac, Naselje Dekanske Bašte, oko hipodroma, park kod crkve Svetog Stefana);

2.Laćarak (park Laćarak i igralište, dolma kod Novog drvnog kombinata do plaže i plaža);

3.Manđelos (manđeloški park, izletište Vranjaš kod manastira Vranjaš);

4.Grgurevci (park Grgurevci, zelena površina kod spomenika Žrtava fašizma);

5.Čalma (park u centru);

6.Mačvanska Mitrovica (mačvanski kej do teretnog mosta);

7.Jarak (Savska ulica Priobalje, park kod škole i vrtića).

