Najava isključenja struje za petak, 8. maj

Za petak, 8. maj, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Šišatovac od 09:00 do 10:00 časova
Školska 1-27, bb i 2-44, bb
Ležimir od 10:30 do 11:30 časova
Vikend naselja Gaj
Čalma od 12:00 do 13:00 časova
Zanatlijska južni deo 1-11, bb i 58-94
Kukujevci od 13:30 do 14:30 časova
Savska 3-17, bb i 58-94
Vojvode Putnika 23-51, bb i 42-64, bb
Morović i Jamena od 08:00 do 08:30 časova
Cela sela
Morović i Jamena od 15:00 do 15:30 časova
Cela sela
U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.
E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.