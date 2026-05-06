Najava isključenja struje za petak, 8. maj
6. maj 2026. godine

Za petak, 8. maj, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šišatovac od 09:00 do 10:00 časova

Školska 1-27, bb i 2-44, bb

Ležimir od 10:30 do 11:30 časova

Vikend naselja Gaj

Čalma od 12:00 do 13:00 časova

Zanatlijska južni deo 1-11, bb i 58-94

Kukujevci od 13:30 do 14:30 časova

Savska 3-17, bb i 58-94
Vojvode Putnika 23-51, bb i 42-64, bb

Morović i Jamena od 08:00 do 08:30 časova

Cela sela

Morović i Jamena od 15:00 do 15:30 časova

Cela sela

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.

