Najava isključenja struje za sredu, 26. novembar

Za sredu, 26. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 14:00 časova:

Savska od br. 1-1b i 2-22b i b.b.

Dimitrija Puljevića br. 10

Laćarak od 09:00 do 10:00 časova:

Fruškogorska br. 141

Partizanska od br. 109-121 i 122-138

Radio bazna stanica “RBS-34” Laćarak – ul. Partizanska b.b.

Vojina Štrbačkog b.b.

RBS “NS 2018 SM” Laćarak – ul. V. Štrbačkog b.b.

ul. Dositejeva br. 105 i b.b.

Čalma od 10:30 do 11:30 časova:

Radnička 2-6 i 3-7

Sportska 2 i 28 i 1-25

Šid od 09:00 do 11:00 časova:

Fruškogorska od br. 3-55a i 2-54

12.aprila od br. 2-24

20.oktobra od br. 39-59 i 34-54

Berkasovo od 09:00 do 11:00 časova:

Šidska od br. 48-88 i br. 101, broj 51 i bb

Solunskih dobrovoljaca od br. 48-64

Šidska 99-107

Fruškogorska 56

Šid od 12:00 do 14:00 časova:

Zgrada poljoprivrede – ul. Vladimira Nazora b.b. Šid

