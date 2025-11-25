Najava isključenja struje za sredu, 26. novembar

Za sredu, 26. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:00 do 14:00 časova:
Savska od br. 1-1b i 2-22b i b.b.
Dimitrija Puljevića br. 10
Laćarak od 09:00 do 10:00 časova:
Fruškogorska br. 141
Partizanska od br. 109-121 i 122-138
Radio bazna stanica “RBS-34” Laćarak – ul. Partizanska b.b.
Vojina Štrbačkog b.b.
RBS “NS 2018 SM” Laćarak – ul. V. Štrbačkog b.b.
ul. Dositejeva br. 105 i b.b.
Čalma od 10:30 do 11:30 časova:
Radnička 2-6 i 3-7
Sportska 2 i 28 i 1-25
Šid od 09:00 do 11:00 časova:
Fruškogorska od br. 3-55a i 2-54
12.aprila od br. 2-24
20.oktobra od br. 39-59 i 34-54
Berkasovo od 09:00 do 11:00 časova:
Šidska od br. 48-88 i br. 101, broj 51 i bb
Solunskih dobrovoljaca od br. 48-64
Šidska 99-107
Fruškogorska 56
Šid od 12:00 do 14:00 časova:
Zgrada poljoprivrede – ul. Vladimira Nazora b.b. Šid