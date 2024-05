Predstavljena knjiga “Nasilje nad muškarcima” u rumskoj biblioteci

Ruma-U Gradskoj biblioteci “Atanasije Stojković” Ruma predstavljena je knjiga “Nasilje nad muškarcima” autorke Nevene Džaja. Nevena već četiri decenije živi u Austriji, gde se i penzionisala, ali nikada nije zaboravila detinjstvo i mladost provedene u Sremu, što su najčešći motivi u njenih do sada 17 objavljenih knjiga. U knjizi “Nasilje nad muškarcima” bavi se temom o kojoj se malo govori. Poštujući ravnopravnost polova, kako kaže, ipak ne može da ne primeti da su i muškarci žrtve nasilja od strane svojih izabranica. Knjiga je nastala na osnovu svedočanstava muškaraca koji su preživeli nasilje.

-Želim da pokažem kako nepravda u društvu može biti okrutna. Protivnik sam bilo kog nasilja, pa sebi dajem za pravo da o tome i pišem. Čitaoce želim da upoznam sa tim kakvih sve vrsta nasilja ima i na koji način su žrtve bile primorane da to trpe. Možda će se neko pronaći u ovoj knjizi i osnažiti da to prevazđe ili pomogne drugima, rekla je Nevena Džaja, autorka knjige.

