Pavle Bogić iz Kuzmina, dve i po decenije u fudbalu

Sa 18 godina Pavle Bogić (4.3.1944.) iz Kuzmina postaje igrač Fudbalskog kluba Graničar u veoma jakoj konkurenciji tada sremskoligaša, a uprava kluba koju su predvodili Branko Cvetinčanin Cmaja i Sava Žeravić odmah su ga po dolasku iz vojske angažovali za prvotimca Graničara. Tada su igrala poznata imena u Sremskoj ligi, kao što su Dule Đukić, Mile Crnogorac, Branko Moskalj, Dušan Milinović Dasa, Voja Milošević, Radoslav Aćimović, Nikola Granitimirović Kidža, Jovica Majstorović i ostali.

Pavle je u to vreme bio najpouzdaniji odbrambeni igrač u očima selektora Branislava Belje Gabošac. Na derbiju Paja je dobijao ulogu “flastera” za najbolje navalne igrače.

Već dugo godina se prepričava jedna anegdota iz svlačionice kada je Graničar igrao derbi sa Borcem. Tada je Belja rekao “Mi danas ne igramo protiv Borca, nego protiv Laneta. On danas ne sme ni slučajno da da gol. Možemo utakmicu i izgubiti, ali Lane da da gol ni slučajno ne sme!” Na pitanje ko će čuvati tada najboljeg igrača Laneta, svi uglas su se složili da to jedino može Paja Bogić, što je on tokom utakmice i uspeo.

Trenirajući podmladak, Paja je iznderio iz generacije 1953. godine Dragu Jovelića, Mileta Drezgića, Radoslava Budišića i druge koji su bili prvotimci Graničara, a igrali su i u klubovima višeg ranga.

Pored igranja u FK Graničar, Pavle Bogiće je igrao i za LSK iz Laćarka, kao jedini igrač sa strane u generaciji Miladina Vuletića, Mije Aleksića, braće Kuzminac, Jovice Varmeđe i Nemanje Vuletića.

Za vreme dok je igrao za FK Radnički u Sremskoj Mitrovici, na golu je bio Vranić, zatim igrači Manojlović, Rac, Šorban, Milošičević, Mića Radović i ostali. U igračkoj karijeri je proveo 17 godina, a u trenerskoj osam.

Danas Pavle Bogić sa suprugom Slobodankom Sekom uživa u svojim penzionerskim danima, evocira uspomene i budno prati unuke Srđana (2001.) i Miloša (2004.) koji baš kao nekada njihov deda Paja igraju kao pouzdani štoperi u Radničkom iz Iriga i Podrinju iz Mačvanske Mitrovice.

S. Grujičić

