JKP SAVA: Požare na deponiji izazivaju neodgovorni pojedinci

Iako je tokom grejne sezone Javno komunalno preduzeće “Sava” u više navrata obaveštavalo građane putem sredstava javnog informisanja da je strogo zabranjeno odlaganje pepela u kante za smeće i u kontejnere postavljene po naseljima pećinačke opštine, neodgovorni pojedinci su nastavili sa tom opasnom praksom, zbog čega je u poslednjih nekoliko dana u više navrata došlo do paljenja centralne deponije u našoj opštini.

Kako je rekao direktor JKP “Sava” Željko Milićević, pojedinci svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaju bezbednost ne samo imovine ovog preduzeća, nego i radnika, a konačno i bezbednost građana i svoju ličnu bezbednost.

-Veoma je opasno odlagati pepeo sa žarom u kante i kontejnere i mi smo više puta na to upozoravali građane. Do sada smo imali štete na kontejnerima po naseljima, koji se zapale zbog ubačenog žara, ali mnogo veća opasnost i materijalna šteta može nastati ukoliko se zapali kamion kojim se smeće odnosi ili u najgorem slučaju dođe do paljenja centralne deponije gde je mnogo teže ugasiti vatru. Još jednom podsećamo građane da je odlaganje ugašenog, hladnog pepela dozvoljeno samo u PVC vreće, s tim da ukupna težina vreće ne prelazi 15 kilograma – naglasio je Milićević i ponovio da radnici ovog preduzeća neće prazniti kante u kojima pronađu pepeo.

Milićević je povodom navoda na pojedinim portalima o neodazivanju javnih službi na prijave građana rekao da Javnom komunalnom preduzeću “Sava”, kao nadležnom preduzeću za upravljanje komunalnim otpadom u pećinačkoj opštini, nije stigla ni jedna prijava građana, kao i da ni jedan od portala koji su pisali o neodazivanju službi nije kontaktirao JKP Sava. On je dodao da ovo preduzeće redovno kontroliše stanje deponije, kao i da se trenutno radi na sanaciji problema na deponiji, što bi trebalo da bude završeno tokom sutrašnjeg dana.

