Defibrilatori za domove zdravlja u Šidu i Inđiji

OTP banka juče je uručila 13 novih defibrilatora vrednosti pet miliona dinara s ciljem direktnog unapređenja urgentne medicine u Srbiji. Na predlog Ministarstva zdravlja Republike Srbije određene su ustanove u kojima su ovi elektromedicinski uređaji najpotrebniji. Portabilne defibrilatore regionalni direktori OTP banke uručili su domovima zdravlja u Šidu, Inđiji, Mladenovcu, Velikoj Plani, Batočini, opštim bolnicama u Čačku, Ćupriji, Leskovcu, Subotici i zdravstvenom centru Vranja.

Uručenju defibrilatora za hitnu medicinsku pomoć prisustvovali su Danica Grujičić, ministarka zdravlja, i Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora i CEO OTP banke. Tom prilikom ministarka je istakla značaj ovakvih donacija, navodeći da su defibliratori uređaji koji spašavaju život i zahvalila OTP banci što su, kako je rekla, prepoznali potrebe zdravstvenih ustanova za ovim aparatom.

-U momentu kada dođe do srčanog zastoja ili kada dođe do, kako ga mi zovemo, flatera, odnosno nekontrolisanih kontrakcija srca, defibrilator je taj koji spašava život. Meni je posebno drago što su uređaje dobile ustanove poput Zdravstvenog centra Vranje, zatim Leskovac, Ćuprija, Čačak, u Vojvodini Šid, Inđija i Subotica, Batočina i Velika Plana. Mi smo im to i ranije obećali, a zahvaljujući OTP Banci, ispunili smo to obećanje – navela je ministarka zdravlja.

Direktorki doma zdravlja u Šidu defibrilator je uručila Tanja Bošković, regionalna direktorka za Vojvodinu (1) u OTP banci.

Foto: Nikola Živić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X