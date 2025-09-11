Oglas za licitaciju

ЈAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA„SREM-MAČVA“ ŠABAC

Broj: 396-1/25

Datum: 09.09.2025. godine

Komisija za sprovođenje liciticije rashodovanih sredstava, a na osnovu Odluke o obrazovanju broj 395-1/25 od dana 08.09.2015. godine, objavljuje:

OGLAS O SPROVOĐENJU LICITACIJE RASHODOVANIH SREDSTAVA

JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ Sremska Mitrovica oglašava prodaju putem usmenog javnog nadmetanja sekundarnih sirovina sledećim frakcija otpada, i to:

Usmeno javno nadmetanje održaće se u utorak 16. septembra 2025. godine, s početkom u 10,00 časova u prostorijama JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ Šabac, u Sremskoj Mitrovici, Jarački put bb.

Sve informacije vezane za postupak usmenog javnog nadmetanja možete dobiti na telefon 064/8894654 – kontakt osoba: Dražen Damnjanović.

OPŠTE ODREDBE

1.Predmet prodaje putem licitacije su: Rashodovani kontejneri, kolica i ostalo otpadno gvožđe.

2.Postupak licitacije pokreće se zbog prodaje rashodovanih sredstava.

3.Postupak je putem licitacije, a sprovodi ga Komisija za sprovođenje licitacije (u daljem tekstu Komisija).

4.Pravo učešća na licitaciju imaju pravna lica koja podnesu prijavu sa celokupnom dokumentacijom iz tačke 7. najkasnije do 15.04.2025. godine do 12,00 časova, poštom ili lično u prostorijama JKP Regionalne deponije „Srem-Mačva“ Šabac, na adresi Trg Svetog Dimitrija broj 13, 22000 Sremska Mitrovica.

5.Prijave se podnose u zatvorenim kovertama

6.Blagovremene su prijave koje stignu u JKP Regionalnu deponiju „Srem-Mačva“ Šabac do datuma i vremena naznačenog u članu br. 4 bez obzira na način dostavljanja.

7.Prijava za javno nadmetanje sadrži:

-Popunjeni obrasci prijave (preuzeti u prostorijama JKP „Srem-Mačva“, Jarački put bb)

-Potpisana izjava o prihvatanju uslova iz Oglasa (preuzeti u prostorijama JKP „Srem-Mačva“)

-Očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica za podnošenje ponude (original na uvid)

-Izvod iz APR-a za pravna lica / preduzetnike

-Ovlašćenje pravnog lica za učešće na javnom nadmetanju (za lice koje prisustvuje licitaciji)

8.Postupak prodaje usmenim javnim nadmetanjem sprovodi Komisija koju posebnim rešenjem imenuje v.d. direktor JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ Šabac.

9.Detaljne procedure sprovođenja postupka usmenog javnog nadmetanja određuje Komisija donošenjem posebnih pravila.

10.Na postupak i odluku Komisije učesnik može podneti prigovor na samom usmenom javnom nadmetanju. Komisija odmah razmatra prigovor i donosi konačnu odluku.

11.Kupac je dužan da plaćanje vrši po izlicitiranoj kupoprodajnoj ceni u roku od 3 (tri) dana od dana izdavanja računa od strane Preduzeća. Porez na dodatu vrednost plaća kupac u skladu sa važećim zakonskim propisima. Izuzetno, ako je kupac pravno lice koje je registrovano i obavlja promet proizvoda, a te proizvode nabavlja radi dalje prodaje, obavezan je da dostavi izjavu da mu predmet kupovine služi za dalju prodaju.

12.Ako kupac u datom roku ne izvrši uplatu u skladu sa stavovima 1., 2. i 3. ove tačke, rashodovana sredstva se ponovo izlažu licitaciji.

Predsednik Komisije

Rade Živković, dipl.ing.teh.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.