КOMŠIJA PIŠE: Verujte svojim roditeljima

Stižem do “Venecije”, vezujem čamac i idem prema kolima, zeleni fića bio. Odjednom otvaraju se vrata i izlazi moj otac. Hvata me za vrat i već očekujem šamarčinu. Međutim, zagrli me i poljubi. Reče mi: “Je l’ znaš da je prošla ponoć?”

Piše: Boris Miljković

Pre neki dan mi otac kaže: “Ostavi cigare, smisli nešto da radiš kući. Nisi ti za rad van kuće osam sati. Vidim ja sve. I cigare obavezno ostavi. Ne vredi, gledam te, pušiš, gutaš lekove i misliš da možeš. Ne možeš, moraš se čuvati”.

Reko, pa tek ti ne možeš, a trpaš se sve da uradiš.

“Moram zbog tebe, Vesne i dece. Кoliko još mogu”, reče i ode u štalu.

Bio je Andrein rođendan. Gledam kako je brzo porasla. Otac dolazi u sobu i kaže da je zaboravio da je Seki (tako je zove) rođendan i smeje se.

Odjednom me pogleda i kaže: “Je l’ sve u redu, je l’ si dobro? Vidim, legao si”. Reko, daj Bane pusti me, dobro sam…

Razmišljam samo koliko smo se svađali, koliko loših reči rekli jedan drugom. I setim se, imao sam sedamnaest-osamnaest godina kada me uhvatila noć kod ade u Belegišu. Penta se pokvari i veslam nizvodno, polako puštam se vodom. Nigde nikog da prođe. Imam dva bureta nafte u čamcu. Кupio od Rumuna… Stižem do “Venecije”, vezujem čamac i idem prema kolima, zeleni fića bio. Odjednom otvaraju se vrata i izlazi moj otac. Hvata me za vrat i već očekujem šamarčinu. Međutim, zagrli me i poljubi. Reče mi: “Je l’ znaš da je prošla ponoć?”

Reko, ne znam, nemam sat. Penta mi se pokvarila, kažem. Ostavljam sve i odlazimo kući, a baba me grdi još na ulazu.

“Jedi i spavaj, ja ću ti ujutru doneti buradi”, reče mi otac.

Isto sam legao kao i sad, u istu sobu, a on je ušao i pitao jesam li dobro. Jesam, tata, ne brini, rekao sam. Razmišljao sam šta mu bi. Nikad nije ovoliko brinuo kada sam na Dunavu. Sutradan mi baba rekla da se neko udavio “gore”. Slankamen ili Кrčedin, valjda. Možda mi je već sutradan j**o sve po spisku ako sam zasrao nešto. Ali, vraćajući film i stareći uz moju decu, shvatam da poneki roditelj, ma koliko voli svoje dete, ne zna to da pokaže do određenog momenta. Nekad bude i kasno. Nekad i dete ne zna da pokaže razumevanje za neke stvari kao što ni ja nisam znao…

Ovo sam napisao zato što se kajem, jer sam bio tvrdoglav. Zato, deco, verujte roditeljima, jer oni brinu i kad ostarite. Ponekad ih nećete razumeti, ali verujte da vas vole.

P.S. I ne budite tvrdoglavi!

