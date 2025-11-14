  • petak, 14. novembar 2025.
Podsećamo: U toku redovan pregled pešačkog mosta
14. novembar 2025. godine

Gradska uprava za budžet, imovinu i investicije obaveštava građane da je u toku redovan glavni pregled pešačkog mosta Svetog Irineja, koji spaja Mačvansku i Sremsku Mitrovicu.

U okviru realizacije ovih aktivnosti, u periodu od 11. do 18. novembra 2025. godine, biće izvršena montaža skele radi pregleda vrha pilona, kotvi i zatega.

