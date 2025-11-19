Najava isključenja struje za četvrtak, 20. novembar

Za četvrtak, 20. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Veliki Radinci od 09:00 do 10:00 časova:
Maršala Tita od broja 69 do 89 i bb
Ležimir od 11:00 do 12:00 časova:
Deo vikend naselja Kosovac-Gaj
Divoš od 13:00 do 14:00 časova:
Pinkijeva 80 od broja 118, od 63 do 119 i bb
Šid od 09:00 do 11:00 časova:
Trg oslobođenja od br. 1-31 i 2-44 i b.b.
Telefonska centrala – Trg oslobođenja b.b.
Vojislava Ilića od br. 1-41 i 2-22a
Karađorđeva od br. 93-129 i 94-138 i b.b.
“Agreks” – ul. Karađoirđeva br. 129
Janka Veselinovića od br. 1-17
Miloša Obilića od br. 19-35 i 28-48
Šid od 12:00 do 14:00 časova:
Perice Stankovića od br. 1-33 i 2-32 i b.b.
Srete Slavujevića od br. 1-35 i 2-56 i b.b.
Slavka Merdanovića od br. 1-11 i 2-10
Teodora Stanivukovića od br. 1-17 i 2-22
Nikole Mikloša od br. 1-25 i 2-20
Mirka Bibića od br. 1-15 i 2-4
Ljuba od 10:00 do 13:00 časova:
celo selo i granični prelau Ljuba, vikend naselje Erdevik