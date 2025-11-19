  • sreda, 19. novembar 2025.
Najava isključenja struje za četvrtak, 20. novembar
Najava isključenja struje za četvrtak, 20. novembar

19. novembar 2025. godine

Za četvrtak, 20. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Veliki Radinci od 09:00 do 10:00 časova:

Maršala Tita od broja 69 do 89 i bb

Ležimir od 11:00 do 12:00 časova:

Deo vikend naselja Kosovac-Gaj

Divoš od 13:00 do 14:00 časova:

Pinkijeva 80 od broja 118, od 63 do 119 i bb

Šid od 09:00 do 11:00 časova:

Trg oslobođenja od br. 1-31 i 2-44 i b.b.
Telefonska centrala – Trg oslobođenja b.b.
Vojislava Ilića od br. 1-41 i 2-22a
Karađorđeva od br. 93-129 i 94-138 i b.b.
“Agreks” – ul. Karađoirđeva br. 129
Janka Veselinovića od br. 1-17
Miloša Obilića od br. 19-35 i 28-48

Šid od 12:00 do 14:00 časova:

Perice Stankovića od br. 1-33 i 2-32 i b.b.
Srete Slavujevića od br. 1-35 i 2-56 i b.b.
Slavka Merdanovića od br. 1-11 i 2-10
Teodora Stanivukovića od br. 1-17 i 2-22
Nikole Mikloša od br. 1-25 i 2-20
Mirka Bibića od br. 1-15 i 2-4

Ljuba od 10:00 do 13:00 časova:

celo selo i granični prelau Ljuba, vikend naselje Erdevik

