Najava isključenja struje za četvrtak, 20. novembar

Za četvrtak, 20. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Veliki Radinci od 09:00 do 10:00 časova:

Maršala Tita od broja 69 do 89 i bb

Ležimir od 11:00 do 12:00 časova:

Deo vikend naselja Kosovac-Gaj

Divoš od 13:00 do 14:00 časova:

Pinkijeva 80 od broja 118, od 63 do 119 i bb

Šid od 09:00 do 11:00 časova:

Trg oslobođenja od br. 1-31 i 2-44 i b.b.

Telefonska centrala – Trg oslobođenja b.b.

Vojislava Ilića od br. 1-41 i 2-22a

Karađorđeva od br. 93-129 i 94-138 i b.b.

“Agreks” – ul. Karađoirđeva br. 129

Janka Veselinovića od br. 1-17

Miloša Obilića od br. 19-35 i 28-48

Šid od 12:00 do 14:00 časova:

Perice Stankovića od br. 1-33 i 2-32 i b.b.

Srete Slavujevića od br. 1-35 i 2-56 i b.b.

Slavka Merdanovića od br. 1-11 i 2-10

Teodora Stanivukovića od br. 1-17 i 2-22

Nikole Mikloša od br. 1-25 i 2-20

Mirka Bibića od br. 1-15 i 2-4

Ljuba od 10:00 do 13:00 časova:

celo selo i granični prelau Ljuba, vikend naselje Erdevik

