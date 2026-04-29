Radno vreme ambulanti i službi Zdravstvenog centra u vreme prvomajskih praznika
29. april 2026. godine

Tokom predstojećih praznika , radno vreme ambulanti primarne zdravstvene zaštite biće izmenjeno, po sledećem rasporedu:

Od 01. do 03. maja – Opšta medicina –Ambulanta opšte medicine 3- Dispanzer na Savi , u periodu od 07 do 20 sati. U istim terminima radiće i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i razvojno savetovalište (Dečiji dispanzer).

Ambulante stomatološke zdravstvene zaštite biće otvorene od 01. do 03.maja , u terminu od 07 do 14 sati, dok će Služba Hitne medicinske pomoći pružati zdravstvene usluge 24 sata dnevno

Sve ambulante i odeljenja u sklopu Opšte bolnice radiće po principu dežurstava neprekidno, 24 sata.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

