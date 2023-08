„Toyo Tire” otvorio solarnu elektranu

Inđijski mališani, koji su učestvovali na likovnom konkursu japanske kompanije u Inđiji, pritisnuli su taster za pokretanje solarne elektrane u kompaniji „Toyo Tire”, gde su prisustvovali ambasador Japana u Srbiji, državna sekretarka u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, menadžment kompanije, i predsednik inđijske opštine Vladimir Gak.

„Investicija je dokaz posvećenosti inovacijama u naprednim tehnologijama, solarna elektrana je pokazatelj okrenutosti kompanije „Toyo Tire” ka obnovljivim izvorima energije, što je naša moralna dužnost prema budućim generacijama“, istakao je Joji Imura generalni direktor kompanije u Srbiji i dodao će japanska kompanija nastaviti borbu sa klimatskim promenama, borbu za „sunčanu budućnost“.

Državna sekretarka u Ministarstvu za zaštitu životne sredine Sandra Dokić prenela je zadovoljtvo Vlade Srbije zbog realizacije ovako važnih ekoloških projekata i posebno istakla spremnost Opštine Inđija da pruži svoj doprinos u njihovoj relaizaciji:

„Lokalna samouprava u Inđiji pokazuje da je odgovornost i efekasnost administarcije dovela je do maksimuma kako bi bila adekvatan parnet u realizaciji ovih projekata i to je u Srbiji primer dobre prakse“, rekla je Dokić.

„Mi svi zajedno danas pokrenuli jedan potpuno novi pogled o tome kako bi trebalo da nam izgleda budućnost, zajedno podižemo privrednu sliku Inđije i Srbije, ali i svest o novim načinima poslovanja“, istakao je predsednik Opštine Inđiaj Vladimir Gak. On je podsetio koliko je teško obezbediti devet megavata struje, čim je značaj ovog projekta nedvosmisleno veliki.

Кompanija „Toyo Tire” ugradila je 12 900 biferencijalnih panela, koji proizvode nekoliko procenata više energije od standardnih, a cilj je 15% od ukupne potrošnje električne energije na godišnjem nivou. Snaga panela je 8,4 megavata DC jednosmerne struje, ili 7,2 megavata AC naizmenične struje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook