KOMŠIJA PIŠE: Šta li je sanjao, kad zadrema za astalom?

Piše: Boris Miljković

Bilo mi je nerazumljivo kada bi satima dremao rukom naslonjen na astal tamo dole u letnjoj kujni. Iako drema, tačno bi odgovorio na svako pitanje koje bi baba postavila. Bilo je i oni` pitanja na koje ne bi dao odgovor, već bi skočio iz ”dremeža” uzeo zeleni šešir i uz pominjanje babine familije izašao na šor. Činilo mi se da živi od namirivanja do namirivanja. Da uživa samo u jutru i večeri.

O ratu pričati nije hteo, jedino kada dođe deda Zdravko Tanacković. Više Tanackovića nema kod nas u šoru nažalost.

Čuo bi ponekad kada bi pitao “Jel ga očistiš nekad, ta ko nov je bio kada si ga uzeo”. Kada to čujem, uši su mi “rasle” oči bi se zacaklile. Nije samo Prle iz serije “Otpisani” držao parabelum, već i ja kada bi mi deda Zdravko pokazao. Dobio je kao ratni plen i imao je dozvolu.

Deda moj o ratu nije hteo, a o konjima ne bi stao. Baba bi ga grdila i rekla svi “teraju” traktor, a ti na tvoj nov nisi ni seo. Onda bi joj deda pomeno i širu familiju njenu.

Nije voleo da ga ona prekida, a prekidala ga je u priči uvek. Koliko njega, tako je i mene to strašno nerviralo. Čini mi se, njega malo više. Jer on je imao šešir, a ja nisam. Pa kad ga baba iznervira, onda lupi šeširom o astal, a to brale pukne ko bičem. Tada i baba ućuti, bar do podne.

Uvek bi govorio da su najbolji konji melezi arabera i lipicanera. Voleo je brzinu kod konja i da se trka kada je bio mlad. Kroz Šijački šor su bile te trke kada se dogovore nedeljom u kafani. Kaže baba da je jednom, kada ga neko od Darijevica pobedio, hteo da ubije kobilu. Mada znam da ne bi, jer babi je svaki dan to govorio. Da će je ubiti, pa nikad nije. Mada i kada bi joj rekao nasmejao bi se i namignuo, podignuvši onu lepu obrvu ko moj sin što ima na njega.

Baba bi se samo nasmejala i kazala ”Marš, đubre”.

Ali ni danas ne znam šta je on sanjao za tim astalom kada drema. Mada verovatno konje i trke. Možda i onog vepra kada ga promašio u ritu, pa ga ovaj zamalo pokidao. Al znam da se budio iz te dremke nasmejan i tražio bi kafu. A pogled bi mu otišao napolje, prema crkvi…

Ilustracija: Branko Oreščanin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook