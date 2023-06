Iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštavaju sugrađane koji do sada nisu preuzeli besplatnu plavu kant za odvajanje otpada (za plastiku, papir i metal), da to mogu učiniti do kraja meseca juna.

Plavu kantu je moguće preuzeti na adresi Bulevar Konstantina Velikog bb – mašinska baza JKP „Komunalije“ u Sremskoj Mitrovici.

