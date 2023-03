     Pet medalja na Pojedinačnom prvenstvu Vojvodine za inđijske dizače tegova

Osam takmičara inđijskog kluba „Železničar“ nastupilo je na Pojedinačnom prvenstvu Vojvodine za seniore i seniorke, koje je održano u Somboru u organizaciji Кluba dizača tegova „Radnički“. U ženskoj konkurenciji medaljama su se okitile Jelena Mitrović, koja je osvojila drugo mesto u kategoriji do 64 kilograma, dok je Slađani Miškiv pripalo treće mesto u kategoriji do 71 kilogram. U muškoj konkurenciji druga mesta osvojili su Boško Miljuš u kategoriji do 67 kilograma, i Ivan Đurđević u kategoriji do 102 kilograma. U kategoriji do 96 kilograma treće mesto osvojio je Dragan Manojlović.

